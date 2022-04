Duelli Lazio Milan, sfida sull’ esterno: Felipe Anderson contro Leao

È il giorno di Lazio Milan. Questa sera all’ Olimpico sfida nella sfida sarà il duello tra Felipe Anderson e Rafa Leao

In moduli e posizioni leggermente differenti, Pioli e Sarri difficilmente ci rinunciano. Non a caso nessuno tranne Felipe Anderson è stato presente in tutte le 33 partite della finora disputate dalla Lazio in Serie A; sette i gettoni in campionato contro il Milan, senza però aver mai segnato, servito assist o anche vinto una gara. Leão è il bomber del Diavolo a quota nove gol, dopo aver trovato la rete contro il Genoa potrebbe timbrare il cartellino per due match di fila in campionato per la prima volta dallo scorso settembre, quando la seconda marcatura arrivò proprio contro la Lazio. Rafa sa far male ai biancocelesti, come all’andata e in Coppa Italia. Veloci, imprevedibili, giocatori di fascia, gamba e fantasia: condividono il primato per dribbling tentati (138 il portoghese, 96 il brasiliano), hanno nei piedi i gol come l’ultimo passaggio.