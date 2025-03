DS Milan, tra Tare e Paratici: sale un nuovo nome! Potrebbe essere lui

DS Milan – Igli Tare e Fabio Paratici non sono gli unici nomi in lizza per il ruolo di direttore sportivo. Ma c’è un terzo profilo in salita

Il Milan è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, di una figura che possa occuparsi del calciomercato e che possa dare nuova solidità alla società. Stando a quanto riportato da Tuttosport, in questo momento, tra Tare e Paratici sale il nome di D’Amico.

L’ex Atalanta è una pista da non sottovalutare. Mentre sarebbero in calo le valutazioni del dirigente ex Lazio, in casa rossonera potrebbe essere preferito un profilo italiano.