DS Milan, Serafini: «Deve essere soprattutto bravo a fare una cosa»

Condividi via email

DS Milan, Luca Serafini in esclusiva a MilanNews24 ha detto la sua sulle caratteristiche che deve avere il nuovo ds

Luca Serafini, in un’intervista esclusiva a MilanNews24, ha detto la sua su quello che dovrà essere il nuovo direttore sportivo.

LE PAROLE – «Non arriva ad agosto per accorgersene, il ds a novembre, quando la squadra è fuori dalla lotta Scudetto, programma il mercato di gennaio e all’Epifania è pronto, non arriva all’ultima settimana di gennaio o alla prima di febbraio. Non aspetti la sconfitta di Zagabria. Il direttore sportivo deve essere soprattutto bravo a vendere i giocatori»