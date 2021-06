Donnarumma verso la Juventus? Allegri frena l’euforia bianconera

Donnarumma potrebbe diventare il nuovo portiere della Juventus, ma Massimiliano Allegri blocca gli animi bianconeri, il motivo

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Mino Raiola proverà ad accelerare la trattativa con la Juventus in queste ore per il passaggio di Donnarumma a Torino, grazie anche all’ottimo rapporto con Pavel Nedved.

Il club bianconero punta a risparmiare qualcosa rispetto ai 10 milioni di ingaggio che solo due settimane fa era disposta a mettere sul tavolo. Anche perché Allegri sulla questione ha idee precise: Gigio è fortissimo ma svenarsi per un portiere non ha senso; meglio piuttosto investire su altri ruoli. Per questo motivo, restano in piedi le alternative Barcellona e Psg per il classe ’99.