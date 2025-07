Donnarumma, indiscrezione clamorosa: può davvero lasciare il Psg? Le ultime

Donnarumma, indiscrezione clamorosa: l’ex portiere del Milan potrebbe lasciare il PSG per firmare con questo top club. Le ultimissime notizie

Gianluigi Donnarumma, l’ex portiere del Milan e ora indiscusso protagonista nella stagione trionfale del Paris Saint-Germain, sta generando non poca preoccupazione tra i vertici del club parigino. La sua performance eccezionale, culminata con la finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, lo ha proiettato sotto i riflettori di molti grandi club europei.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, il capitano della Nazionale Italiana ha attirato l’interesse di diverse squadre di spicco, e tra queste spicca in particolare il Chelsea. Questa notizia suona come un campanello d’allarme per il PSG, che vede in Donnarumma una colonna portante del proprio progetto. La sua leadership, le sue parate decisive e la sua caratura internazionale lo rendono un elemento insostituibile per le ambizioni del club.

L’interesse del Chelsea, in cerca di un portiere di primissimo livello per blindare la propria porta, è più che comprensibile. Donnarumma, con la sua esperienza e la sua capacità di essere decisivo nei momenti chiave, rappresenta un profilo ideale per i Blues. La situazione contrattuale del portiere sarà attentamente monitorata nelle prossime settimane, con il PSG che farà di tutto per blindare il suo numero uno e respingere gli assalti delle pretendenti. La paura di perdere il proprio eroe trionfanteè palpabile a Parigi, mentre il futuro di Donnarumma si preannuncia uno dei temi caldi del prossimo mercato estivo.