Donnarumma: «Partita dura ma siamo vivi. Dobbiamo tenere fino alla fine»

Le parole di Gianluigi Donnarumma al termine del primo tempo: il Milan per il portiere rossonero è ancora vivo nonostante l’uomo in meno

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine del primo tempo, Gianluigi Donnarumma ha parlato dei primi 45 minuti di Juventus-Milan di Coppa Italia:

«Partita dura ma siamo vivi. Dobbiamo tenerla fino alla fine, ma dobbiamo restare concentrati per fare gol e non prenderne». Il primo tempo tra Juventus e Milan si è concluso zero a zero ma i rossoneri sono rimasti in 10 dal minuto diciasette causa dell’espulsione di Ante Rebic.