Donnarumma: «Il mio arrivo al Milan ha posto dubbi sul mio amore per il Napoli». Il portiere del PSG parla così del suo primo amore

L’ex calciatore del Milan, Gianluigi Donnarumma, ha parlato del suo primo e vero amore: non c’è il Milan, ma il Napoli.

Ospite di Peppe Iodice su Canale 21 dice: «Dal mio arrivo al Milan ci sono stati alcuni dubbi sul mio amore per Napoli ma in realtà amo Napoli. È la mia città e non c’è dubbio su questo. Contento se il Napoli vincesse lo Scudetto? Troppo. Troppo»