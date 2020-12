Donnarumma-Immobile: decima sfida di un confronto alla pari

Gianluigi Donnarumma e Ciro Immobile si sfidano nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A, ecco i numeri a confronto

Gianluigi Donnarumma e Ciro Immobile so sfidano nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. I due hanno origini comuni: sono nati a soli 8 km di distanza, con più di qualche anno di differenza, e hanno avuto percorsi diversi: il primo è stato lanciato subito a 17 anni, il secondo ha dovuto farsi le ossa prima alla Juventus, poi in numerosi altri team, prima di consacrarsi.

I numeri a confronto sono alla pari. Entrambi, come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, hanno ottenuto 5 pareggi, due vittorie e due sconfitte in nove gare.