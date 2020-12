Milan, Donnarumma in porta è una garanzia: ora il rinnovo

Donnarumma è fra i più positivi del Milan in questa stagione. Ora la società deve rinnovare il contratto del classe 1999

Gianluigi Donnarumma anche in questa stagione sta risultando essere uno dei migliori del Milan. Il portiere rossonero, arrivato già a 221 partite giocate con il Diavolo, rappresenta il presente della porta del Milan, e chissà anche il futuro. Chissà perché come ben sappiamo, Donnarumma ha il contratto in scadenza con il club di via Aldo Rossi fra poco più di 6 mesi, e di certo, le pretendenti per averlo non mancano. Il rinnovo, da quello che filtra, si farà. Restano da discutere le cifre, la durata dello stesso e l’eventuale clausola da inserire. Paolo Maldini ha piena fiducia nel buon esito dell’operazione, ma di certo non può lasciar trascorrere troppo tempo ancora.

La sensazione è che durante la breve pausa natalizia, dovrebbe esserci l’accelerata finale per il rinnovo di Donnarumma.