Donnarumma, il Milan ha un’idea per rompere il silenzio di Raiola o quantomeno per indurlo ad una risposta concreta che sblocchi la situazione

Donnarumma, il Milan ha un’idea per rompere il silenzio di Raiola o quantomeno per indurlo ad una risposta concreta che sblocchi la situazione. Il Corriere della sera spiega così il momento di tensione nel quale il Milan si trova in questi giorni, complice appunto una decisione che tarda ad arrivare da parte di giocatore e procuratore.

UNA CLAUSOLA- “Non c’è solo la Juve in agguato– si legge a pag. 43- occhio anche il Psg dell’ex dt Leonardo. Maldini ha alzato l’offerta a 8 milioni netti per 4o5anni, ma Raiola continua a prendere tempo, convinto che il valore del suo assistito si sia alzato nell’ultima stagione. Una chiave per il Milan- prosegue il quotidiano- potrebbe essere inserire una clausola rescissoria non elevata, attorno ai 30 milioni, che permetterebbe al portiere di andarsene fra un anno o due nel caso in cui la crescita della squadra si arrestasse, ma il Milan non è affatto convinto”.

IDEA- In questi giorni come sappiamo e come riportato dal quotidiano, Massara si starebbe guardando intorno per arrivare ad una soluzione nel caso in cui la trattativa non dovesse avere esito positivo: in primis Musso dell’Udinese al costo di 25 milioni di euro ma la priorità resta Gigio.