Donnarumma domenica in pista per la Formula 1 virtuale

Dopo Romagnoli, un altro milanista correrà negli eventi virtuali organizzati dalla Formula 1 per sopperire alla mancanza di gare reali

Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi, Lando Norris e… Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan domenica sera sarà impegnato contro i veri piloti di Formula 1 per correre il VirtualGp Azerbaigian, l’evento organizzato in attesa di poter tornare in pista da luglio.

Prima di lui, un altro rossonero aveva corso nei VirtualGp, ovvero il capitano Alessio Romagnoli sempre al volante della scuderia Toro Rosso/Alpha Tauri che ha dato un volante virtuale anche a Ciro Immobile. Donnarumma avrà come compagno di team il pilota reale Pierre Gasly mentre si attende la conferma per un altro habitué delle corse virtuali, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois per una sfida nella sfida tra estremi difensori.