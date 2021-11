Donadoni: «Gli azzurri meritano di andare in Qatar, vi dico la mia»

Roberto Donadoni ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole su Italia Svizzera

Roberto Donadoni ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole su Italia Svizzera:

ITALIA SVIZZERA – «Una gara delicata, l’Italia merita di andare in Qatar per tutto quello che ha fatto. La Svizzera è competitiva, ma io ci credo: abbiamo qualcosa in più, andremo al Mondiale. Anche gli episodi finora sono andati bene».

FATICA DOPO UN TRIONFO – «Perché dopo un trionfo c’è un accumulo di stress che ti complica la vita. Ma ne siamo usciti sempre bene, questo dice la storia della Nazionale. Grandi risultati nei momenti difficili, soprattutto al Mondiale».

PESO – «Abbiamo da perdere più di loro. Non facciamoci assillare dal risultato. Giochiamo mentalmente liberi, senza pensare “oddio, e se non ce la facciamo…“».

GIOVANI – «È una mentalità ormai diffusa grazie anche a Mancini che ha avuto la forza il coraggio di puntare sui giovani. Prima c’erano molte più remore. Tutto il sistema sta cercando di imitarlo e ha preso coraggio. Pensare di giocare soltanto sull’avversario oggi sarebbe un limite. A volte sei costretto a difenderti, ma solo per differenza di qualità».