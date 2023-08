Dominguez Milan: l’annuncio di Thiago Motta in conferenza stampa

Dominguez Milan: arriva l’annuncio di Thiago Motta in conferenza stampa. Cosa ha detto l’allenatore del Bologna

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa di Nicolas Dominguez, centrocampista seguito con grande attenzione dal Milan. Le sue parole.

THIAGO MOTTA – «Penso che sia un giocatore importante, è sotto gli occhi di tutti. Io non voglio giocatori scontenti, voglio giocatori che diano il massimo per la squadra. Queste decisioni c’entrano poco con me, c’entrano più con la dirigenza, ma non solo qui, dappertutto»