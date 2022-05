Dombrowski (BILD): «Hauge ceduto dal Milan? Ecco cosa penso»

Lukas Dombrowski, inviato per la BILD a Siviglia per Eintracht-Rangers ha detto la sua sulla cessione di Hauge da parte del Milan

«Hauge è un giocatore chiave, più o meno, ma deve fare ancora uno step per diventare un grande protagonista per questa squadra. È il dodicesimo, se tutti sono a posto sarebbe il primo che entra dalla panchina. Non credo che sia pronto per qualcosa più grande, non penso che il Milan abbia fatto un errore a cederlo, perché ha preso qualche milione per lui»