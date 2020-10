Disastro Giacomelli: Milan e Roma meritavano di meglio

Arbitraggio disastroso di Giacomelli che, senza guardare il VAR, concede un rigore inesistente alla Roma e poi compensa in favore del Milan

Un arbitraggio disastroso quello tenuto oggi da Giacomelli in Milan-Roma. I rossoneri, in vantaggio sul 2-1, si vedono concedere contro un rigore inesistente per fallo di Bennacer su Pedro ma come si evince dalle immagini era lo spagnolo a commettere fallo sull’algerino.

Il secondo calcio di rigore è anche una pura invenzione di Giacomelli che chiaramente decide di compensare quanto fatto pochi minuti prima. Milan e Roma, due squadre tra le più in forma del campionato, avrebbero meritato ben altro direttore di gara.