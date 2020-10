Ziliani: «Quello della Roma non era rigore nemmeno per i giallorossi»

Il rigore della Roma ha lasciato molte perplessità. Il direttore di gara Giacomelli ha ravvisato un’infrazione di gioco all’interno dell’area rossonera, ovvero un fallo di Ismael Bennacer su Pedro. Il Milan ha molto protestato per la decisione, ma l’arbitro dopo consultazione del VAR ha confermato il penalty.

Paolo Ziliani, attraverso il proprio account Twitter, ha sottolineato come nemmeno i giocatori della Roma si fossero lamentati per il presunto fallo da rigore. Ecco il Tweet:

Solo in Italia, solo in serie A. Non era rigore nemmeno per i giocatori della Roma ma #Giacomelli (l’eroe di Napoli-Atalanta di un anno fa) e un VAR ubriaco confezionano l’ennesimo scempio del regolamento.#MilanRoma pic.twitter.com/239BMU2Xa2

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 26, 2020