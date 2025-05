Direttore sportivo Milan, Furlani spiazza tutti! Tentazione fortissima, non se lo aspettava nessuno

Condividi via email

Direttore sportivo Milan, Giorgio Furlani è tentato dal confermare l’attuale struttura dirigenziale senza l’innesto di un DS

La ricerca del direttore sportivo del Milan sembra essere un processo complicato e pieno di colpi di scena. Secondo quanto riportato, ci sono state diverse fughe in avanti con vari candidati che sono stati in pole position in momenti diversi.

Paratici: la trattativa è naufragata a causa della squalifica. Tare: sembrava essere il preferito di Cardinale e Ibrahimovic, ma nonostante l’incontro con Furlani, non è stato scelto. Tony D’Amico: attualmente sembra essere il prescelto da Furlani, ma la famiglia Percassi ha sottolineato che D’Amico è incaricato di rendere competitiva l’Atalanta anche in futuro. L’Atalanta potrebbe non voler privarsi di D’Amico se Gasperini resta alla guida della squadra. Se il Milan dovesse vincere la Coppa Italia, potrebbe esserci la possibilità che il management attuale resti al suo posto. Lo riporta Monica Colombo.