Nelson Dida, ex preparatore dei portieri del Milan, ha sottolineato gli aspetti nei quali può migliorare Mike Maignan

Durante la Milano Games Week, Nelson Dida ha parlato così di Mike Maignan:

«Può crescere tanto e su tutto.. Non aveva fatto tanto in senso di preparazione, ma il Milan ha tutto può far crescere questi ragazzi»

