Milan qualificato alla Champions League 2024/2025! Il verdetto con 4 giornate d’anticipo dopo i match delle 18:00

Il Milan è qualificato aritmeticamente alla prossima Champions League. Il verdetto è arrivato con 4 giornate d’anticipo ed è ufficiale dopo il match delle 18:00 tra Napoli-Roma che ha visto la banda di De Rossi fermarsi sullo 2-2 al Maradona.

La qualificazione in Champions League rimarrà uno degli obiettivi stagionali raggiunti da Pioli sulla panchina rossonera in questa stagione: attesa per la qualificazione anche per la prossima Supercoppa Italiana.