Dida: «Che bella storia nel Milan, vi racconto la mia miglior parata»

Intervistato sui canali ufficiali del Milan durante la Milano Games Week, Nelson Dida si è raccontato tra presente e passato in rossonero:

Sul miglior attaccante che ha affrontato: «Ce ne sono tanti, come Vieri, Ibra, sono giocatori che possono risolvere una partita»

Sui momenti difficili: «Difficile dire che fossi in difficoltà, sono sempre stato concentrato. Se succedeva, ragionavo in maniera positiva per aiutare la squadra. Io volevo essere sempre al 100%»

Sul ruolo del portiere: «Per fare questa professione dobbiamo avere tanto coraggio, quindi la nostra pazzia è di affrontate l’uomo e buttarsi. Ma è una cosa che mi piace fare»

Sul proprio passato in rossonero: «Ho avuto una bellissima storia nel Milan, ho vinto due Champions, un campionato. Ho fatto tanto e sono soddisfatto»

Su Maignan: «Mike è un amico ed è venuto al Milan con l’idea di vincere, e ha vinto subito. Faceva di tutto per migliorarsi in allenamenti, ed è cresciuto veramente tanto»

Sul rapporto con i giocatori del Milan: «Serginho era mio amico, lui abita qua a Milano quindi siamo sempre assieme. Abbiamo questa amicizia da quasi 20 anni»

Sulla parata più bella: «Con l’Ajax, me la ricordo tanto, mi sono anche fatto male. Ho fatto il massimo che potevo e mi sono strappato un muscolo della schiena»

Su cosa può migliorare Maignan: «Può crescere tanto e su tutto.. Non aveva fatto tanto in senso di preparazione, ma il Milan ha tutto può far crescere questi ragazzi»