Di Stefano difende l’ex Milan Donnarumma: l’ha detto davvero!

Di Stefano, famoso giornalista, ha parlato delle tante critiche piovute addosso a Gianluigi Donnarumma, ex Milan

Donnarumma ha ricevuto diverse critiche dopo il gol subito contro la Macedonia che è costata la vittoria all’Italia. Il giornalista Peppe Di Stefano, a Sky Sport, ha difeso così l’ex Milan.

LE PAROLE – «Su Donnarumma spesso si esagera, è un mio personale punto di vista. Sarei sorpreso se non giocasse contro l’Inghilterra. Lui ha spalle larghe e enorme personalità. Non so se è bene o male, ma forse per scelte o per demeriti suoi gioca da 6-7 anni sotto l’effetto delle critiche, non dei media ma in generale. E’ abituato e non credo che Spalletti gli toglierà la maglia da titolare solo perché si gioca a Milano. E’ un professionista, tra l’altro lui tornerà a giocarci anche col Psg».