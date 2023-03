Di Salvo (c.t. Germania U21): «Thiaw? Ha sfruttato le occasioni»

Antonio Di Salvo, commissario tecnico della Germania Under 21, ha parlato così di Malick Thiaw. Le sue parole

Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

PIOLI – «Con Pioli sono in contatto da mesi, ci telefoniamo sempre dopo le partite della Germania e sono stato a Milanello a gennaio. Crede nel ragazzo, sa che ha belle caratteristiche e mi ha detto che si stava ambientando. Con sincerità, non credevo che questo momento arrivasse così presto.»

CONSIGLI NEI PRIMI MESI AL MILAN – «Parlare con i ragazzi è il mio compito, soprattutto quando giocano meno o hanno qualche problema. In questi mesi ci siamo confrontati spesso, gli avevo suggerito di pazientare perché il Milan è un grande passo rispetto allo Schalke 04. Parliamo di un top club. I primi tempi non sono facili, bisogna conoscere un Paese nuovo e un calcio diverso. Doveva guadagnarsi la fiducia di Pioli, è stato molto attento e ha sfruttato le occasioni. Adesso non esce più dal campo.»

MESI SENZA GIOCARE – «Lavorando e mantenendo la calma. Ha avuto anche un po’ di fortuna, come in occasione delle due stoppate negli ultimi minuti contro il Verona, a inizio stagione. Ha mostrato subito il suo senso della posizione, entrando con la testa giusta. Per i giovani, in Italia non è facile. La difesa a 3 lo ha aiutato.»