Di Marzio: «Scudetto? Se lo contenderanno Inter e Milan»

Intervistato da Tuttojuve.com, l’ex tecnico, Gianni Di Marzio, ha parlato anche della lotta scudetto e delle possibilità della squadra di Allegri:

«La Juve in corsa per lo scudetto? Onestamente questo mi sembra difficile, perché l’Inter viaggia davvero a ritmi molto elevati. Per me lo scudetto se lo contenderanno Inter e Milan. Il Napoli? Mi ha stupito in negativo contro Empoli e Spezia: forse le seconde linee non sono all’altezza delle prime».