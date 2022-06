Di Gennaro non ha dubbi: «Di Maria alla Juve? Milan e Inter ancora avanti»

Antonio Di Gennaro, noto opinionista, ha spiegato come nonostante l’arrivo di Di Maria alla Juve, Milan e Inter sono avanti

Intervistato da TMW, Antonio Di Gennaro ha parlato così del mercato:

«Non bastano. Chiellini è andato via, poi non si sa cosa accadrà con De Ligt, quindi dietro qualcosa andrà fatto. Anche sui terzini c’è da migliorare molto. Certo, rientrerà Chiesa ma dopo un crociato servirà tempo. Pogba deve ritrovare continuità, poi davanti ha solo Vlahovic. Di Maria è un investimento a brevissimo termine. Inter e Milan per me sono ancora avanti».