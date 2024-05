Di Gennaro loda l’obiettivo del calciomercato Milan: «Farebbe la differenza ovunque. Oggi vale almeno 60 milioni»

A TMW Radio, durante Maracanà, l’ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha lodato l’obiettivo del calciomercato Milan

Le parole a TMW Radio, durante Maracanà, dell’ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro sull’obiettivo del calciomercato Milan, Zirkzee:

LE PAROLE – «Un giocatore così può giocare ovunque, in qualunque squadra al mondo. Può giocare con un’altra punta, lui si muove e lega il gioco. Segna meno ma fa fare gol. E’ anche una squadra che si difende da squadra il Bologna. Quanto può valere? Se Kulusevski lo ha comprato per 48 mln il Tottenham, ne vale almeno 60. Per l’Italia magari ci sono problemi, ma per l’estero no. Faticherebbe in questa Juve? E’ un giocatore che ti cambia una squadra, anche dal punto di vista tecnico e tattico. Non sono convinto. Certo, quest’anno da Allegri dal punto di vista del gioco qualcosa di più si doveva vedere»