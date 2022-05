Di Biagio: «Scudetto? Non rinnego l’Inter, ma il Milan decide da solo»

Gigi Di Biagio ha parlato ai microfoni di Dazn commentando la lotta scudetto di questa Serie A 2021/22

SCUDETTO – «Lotta scudetto? L’unica certezza è che l’Inter deve fare sei punti. Per il resto il Milan deciderà da solo lo scudetto, visto il vantaggio praticamente di tre punti se consideriamo anche il risultato finale in caso di parità nei punti. Tutto quello che abbiamo detto in questi mesi, ogni settimana siamo costretti a cambiare opinione. Io mi ero sbilanciato sull’Inter e non rinnego quanto detto, però oggi è veramente difficile.»