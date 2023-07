Dest, l’ex Milan svela: «Ecco cosa ho detto a Pulisic prima del suo arrivo»

L’ex terzino del Milan, Sergino Dest, ha rivelato un retroscena legato all’arrivo di Christian Pulisic in rossonero

Intervistato da The Athletic, l’ex Milan, Sergino Dest, ha rivelato di aver avuto una chiacchierata con Christian Pulisic prima dell’arrivo in rossonero di quest’ultimo.

LE PAROLE – «Pulisic? Gli ho dato la mia opinione sincera. Quello che ho vissuto nel club. Non sono affatto negativo, gli ho detto quelli che sono stati i fatti. Alla fine dipende tutto da lui. Ognuno ha la sua carriera, il suo percorso. Quindi quello che è successo a me non dovrebbe succedere a lui. Gli ho solo detto che è un bel club. Anche la città è bella. Sarà bello giocare contro di lui. Devo solo fare del mio meglio e fare in modo che, se ci affrontiamo in campo, sia io a comandare».

