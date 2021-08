Deschamps: «Eliminazione da Euro 2020 uno shock. Su Giroud…»

Didier Deschamps torna sull’eliminazione da Euro 2020 contro la Svizzera e parla dell’esclusione di Giroud tra i convocati

Didier Deschamps, a Telefoot, ha parlato del momento della Francia. Le sue parole.

ELIMINAZIONE EURO 2020 – «La cosa più difficile da digerire è trovarsi all’80’ sul 3-1, e non qualificarsi. E nessuno avrebbe potuto pensare che potesse succedere a noi. E lì, tutto viene messo in discussione. dalla A alla Z. Questo è non è il mio caso. Non mi sottraggo alle mie responsabilità. Se c’è un responsabile, sono io. E lo ammetto».

ESCLUSIONE GIROUD – «Io prendo le decisioni, è la mia scelta del momento rispetto alla competizione e al ritorno di Martial. So cosa ha fatto Olivier, è in una situazione migliore rispetto a prima dell’Europeo».