Desailly: «Il Milan mi piace. Leao è un top player, ma deve…». L’analisi dell’ex rossonero, da Pioli a Leao e Pulisic

In una lunga intervista a Football Italia, l’ex centrocampista del Milan Marcel Desailly ha parlato della squadra di Pioli e di Rafael Leao.

Ecco le sue parole: «Mi piace, hanno vinto un campionato due anni fa, ma non sono riusciti a ripetersi la scorsa stagione. Forse è mancata un po’ di esperienza, ma il Diavolo nel quale giocavo io era diverso da quello di adesso. Ci vuole tempo per formare un progetto vincente, ma quando sei al Milan tempo non ne hai, devi vincere subito. Leao? È un top, ma dev’essere più costante, così come Pulisic. Sono ragazzi giovani ma devono capire che possono essere in grado di determinare sempre le partite, questo Milan ha molto da dire anche per il futuro»