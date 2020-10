Derby, la previsione di Montolivo: «Vinciamo noi 2-0 con gol di…»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Riccardo Montolivo ha anche espresso il proprio personale pronostico al derby di sabato

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Riccardo Montolivo ha anche espresso il proprio personale pronostico al derby di sabato: «Credo che l’uomo chiave del derby possa essere Calhanoglu. Finalmente gioca in mezzo e non sull’esterno. Piazzarlo in fascia è stato uno spreco, lui ha bisogno di stare più vicino alla porta. Poi dico anche Donnarumma, che ormai è quasi noioso nei suoi miracoli… Sarà determinante anche sabato. Per lui e Calha prevedo rinnovi di contratto complicati, ma la realtà è che il Milan non può fare a meno di loro»

PRONOSTICO: «Due a zero per noi, gol di Calha e Ibra»