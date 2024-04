De Zerbi Milan, l’allenatore risponde sul suo futuro: «Se fai bene la gente parla di te, ma una cosa è sicura». Il pensiero del tecnico

Il nome di Roberto De Zerbi è uno dei più caldi tra quelli degli allenatori accostati alla panchina del Milan per il dopo Pioli. Il tecnico del Brighton torna a parlare del suo futuro, commentando le voci di mercato e i rumors che lo accostano ad altre squadre, non solo ai rossoneri. Queste le sue dichiarazioni riportate da Sky Sports.

PAROLE – «Sono nel mondo del calcio da 30 anni e so che se giochi bene o fai bene in panchina la gente parla di te e il mercato viene di conseguenza. Ho l’esperienza giusta per rimanere concentrato e tenere gli occhi solo sul Brighton, ho un contratto con il club e amo i miei giocatori. Di sicuro dobbiamo parlare del progetto da portare avanti perché la motivazione è alla base del mio lavoro. Non ho ancora parlato con Tony Bloom dei prossimi obiettivi e dei nuovi piani, ma ne parleremo nei prossimi giorni».