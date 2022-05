De Zerbi elogia Pioli: «Ha fatto un grandissimo lavoro, sullo Scudetto»

Roberto De Zerbi, intervenuto a SkySport24, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A e del lavoro di Pioli al Milan

«I calciatori sono quelli che fanno vincere le squadre, ma sono gli allenatori che danno loro le idee. Il Milan è l’esempio perfetto. Pioli ha fatto un grandissimo lavoro, ha preso in mano la squadra in un momento non semplice e l’ha riportata in alto. Sono state fatte anche fatte scelte impopolari come Donnarumma e Calhanoglu, che sono state scelte coraggiose, ma con dietro un’idea. Se lo scudetto lo dovesse vincere il Milan lo avrebbe meritato»