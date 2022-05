De Siervo: «Nessuna contemporaneità di Inter e Milan, perché ...»

Le parole di Luigi De Siervo sulla contemporaneità dei match di Inter e Milan

L’AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha escluso la contemporaneità dei match di Inter e Milan ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Ecco le sue parole:

«Siamo persone ragionevoli e capiamo le discussioni, ma facciamo parte di un modello economico con delle regole, per mettere più pubblici possibili in condizione di vedere le partite. È stato deciso anni fa che l’ultima giornata si giochi in contemporanea, se necessario. Ed è uguale a quello che avviene all’estero, il modello economico è uguale per tutti».