De Paola: «Ecco che Milan mi aspetto contro la Salernitana»

Paolo De Paola, noto giornalista, ha analizzato la sfida di questa sera tra Milan e Salernitana: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così di Milan-Salernitana:

«Mi aspetto un Milan arrembante, la vittoria col Tottenham è stata sicuramente benzina che porterà i rossoneri a voler dominare dall’inizio alla fine. Questa energia la si può notare anche dalle parole di Pioli che ha chiesto alla squadra di mantenere alta l’attenzione e di dare seguito a prestazioni positive, anche perché con una vittoria balzerebbe in avanti superando l’Inter, una situazione per niente male per i rossoneri».