De Ketelaere ha convinto Gasperini: si prepara questa cifra per il riscatto! ULTIME

De Ketelaere ha convinto Gasperini: si prepara questa cifra per il riscatto! Le ULTIME sulla decisione dei bergamaschi

Charles De Ketelaere ha convinto tutti a Bergamo nella sua seconda esperienza in Italia. Per questo motivo i direttori dell’Atalanta Congerton e D’Amico sono convinti di voler riscattare il centrocampista ex Milan.

Per farlo i nerazzurri dovranno versare nelle casse dei rossoneri 27 milioni di euro così divisi: 23 milioni di euro in parte fissa e 4 equivalenti a bonus. Difficilmente il 22enne tornerà a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione.