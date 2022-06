De Ketelaere, la concorrenza non spaventa il Milan: il giocatore vede rossonero e non ascolta altre offerte

Sempre Tuttosport l’esito della trattativa Zaniolo non inciderebbe su quella che porta a Charles De Ketelaere. Il Milan aspetta i rinnovi di Maldini e Massara per finalizzare, mentre il Bruges ha fatto sapere dell’offerta del Leicester da 30 milioni per mettere fretta ai rossoneri.

Mail Diavolo non è preoccuato perché ha il sì dell’entourage e sanno che il giocatore non prende in considerazione altre offerte. Resta il nodo della tempistica dell’affare.