De Ketelaere confessa: «Non una buona stagione per me al Milan, ho deciso di andarmene»

Charles De Ketelaere, ex Milan ora all’Atalanta, è tornato a parlare dell’addio ai rossoneri. Le sue dichiarazioni

A gianlucadimarzio.com, Charles De Ketelaere è tornato sull’addio a Milan.

MILAN – «Quella al Milan non è stata una buona stagione per me, quindi ho deciso di andarmene per giocare di più e ritrovare il feeling con il campo. Adesso voglio dimostrare a tutti chi sono e ci sto riuscendo. Sono molto felice di essere all’Atalanta, l’inizio di stagione è stato ottimo».

STAGIONE ALL’ATALANTA – «Non penso al futuro, voglio solo concentrarmi sulla prossima partita per far vedere le mie qualità. L’obiettivo dell’Atalanta è quello di vincere tutte le partite».

SCUDETTO E CHAMPIONS PER IL MILAN – «Oggi sono un giocatore dell’Atalanta, non posso sbilanciarmi».

MALDINI – «Con lui avevo un bel rapporto. Maldini è stato un grande giocatore, è una bella persona ed è anche un grande direttore sportivo. Basta vedere il successo che ha avuto con il Milan».