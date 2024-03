De Grandis ipotizza: «Pioli farà turnover in campionato, il vantaggio sulla Juve...»

Il giornalista Stefano De Grandis si è espresso così in merito alla lotta al secondo posto tra il Milan e la Juve: le sue parole

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così della lotta al secondo posto tra Milan e Juve, ipotizzando quella che potrà essere la gestione delle energie da parte di Stefano Pioli.

PAROLE – «Siccome fra il secondo e il terzo posto c’è una differenza di introiti, prestigio e qualificazione alla Supercoppa italiana, il Milan non vuole perdere il vantaggio sulla Juve. Chiaro che ci può essere un accumulo di energie da utilizzare, visto il calendario. Non faccio fatica a pensare che in Europa League Pioli possa schierare la formazione migliore, facendo turnover in campionato».