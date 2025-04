De Cuyper, sfida di mercato tra Milan e Juventus: svelate le cifre

De Cuyper è nel mirino da diverso tempo di Milan e Juventus. Ecco quanto il Club Brugge valuta il terzino sinistro

Milan e Juventus hanno indicato in Maxime De Cuyper un possibile obiettivo per il calciomercato estivo. I rossoneri hanno puntato il belga qualora dovesse partire Theo Hernandez, lo stesso discorso vale per i bianconeri in caso di addio di Andrea Cambiaso.

Il Club Brugge, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, valuta il calciatore circa 25 milioni di euro. Difficile pensare che il club belga possa fare uno sconto.