De Cuyper Milan, assist del terzino al Diavolo! Rivelazione al Brugge, ha preso questa decisione

De Cuyper Milan, il terzino ha preso una decisione precisa: vuole solo i rossoneri, no all’offerta del Brighton. I dettagli

Il calciomercato Milan è seriamente intenzionato a rafforzare la propria fascia sinistra in vista della prossima stagione e ha individuato in Maxim De Cuyper, il promettente terzino sinistro del Club Brugge, uno dei suoi obiettivi principali. La ricerca di un sostituto all’altezza per l’eventuale partenza di Theo Hernandez, pilastro della difesa rossonera, è una priorità per la dirigenza del Diavolo. Tuttavia, i meneghini non sono soli nella corsa al giovane belga: anche il Brighton & Hove Albion, club inglese noto per la sua abilità nello scovare e valorizzare talenti, ha avanzato una concreta offerta.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Brighton avrebbe già presentato un’offerta di 18 milioni di euro al Club Brugge per assicurarsi le prestazioni di De Cuyper. Nonostante l’interessamento e la proposta economica degli inglesi, il terzino classe 2000 sembrerebbe aver espresso una netta preferenza per il Milan. Questa preferenza mette i rossoneri in una posizione di vantaggio, nonostante non abbiano ancora formalizzato un’offerta ufficiale di pari entità.

Il Milan, guidato dall’allenatore Allegri, sta lavorando da tempo sul profilo di De Cuyper. Si parla di un accordo di massima già raggiunto con il giocatore per un contratto a lungo termine, che lo legherebbe al club lombardo fino al 2029, con un’opzione per estendere l’intesa fino al 2030. Questo accordo preliminare sottolinea la forte volontà di De Cuyper di vestire la maglia del sette volte Campione d’Europa.

Maxim De Cuyper, cresciuto nelle giovanili del Club Brugge, si è affermato come uno dei difensori esterni più interessanti del panorama calcistico belga. Le sue qualità offensive, unite a una buona fase difensiva, lo rendono un profilo ideale per il modulo di gioco del Milan. La sua giovane età e il suo margine di miglioramento lo rendono un investimento strategico per il futuro del club.

La trattativa è ora nel vivo e si prospetta una sfida avvincente tra il club italiano e quello inglese. La palla passa ora al Club Brugge, che dovrà valutare le offerte e le volontà del giocatore. Il Milan spera di chiudere l’operazione in tempi brevi per assicurarsi un rinforzo fondamentale per la prossima stagione e garantire a Fonseca una rosa competitiva. Riusciranno i rossoneri a portare De Cuyper a San Siro e a sventare l’assalto del Brighton? Il mercato è pronto a dare il suo verdetto.