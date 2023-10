David Milan, gli occhi dei rossoneri sull’attaccante: il Lille fissa il prezzo

Jonathan David è il vero pallino del Milan per l’attacco nel calciomercato futuro: il Lille fissa il prezzo per il centravanti canadese

Il Milan pensa a rinforzarsi in attacco e, in tal senso, l’obiettivo numero uno resta Jonathan David. L’attaccante ventitreenne canadese andrà in scadenza di contratto nel 2025 col Lille.

Stando a quanto riportato dalla stampa francese, il suo club d’appartenenza sarebbe pronto a trattare per la vendita del calciatore per una cifra tra in 40 e i 50 milioni di euro. Da capire se i rossoneri decideranno di affondare il colpo.