David Milan già a gennaio, adesso si può: rossoneri pronti a giocarsi queste carte. Tutti gli aggiornamenti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fornito preziosi aggiornamenti sul futuro di Jonathan David, l’obiettivo primario del Milan per rinforzare l’attacco nei prossimi mesi. I rossoneri hanno deciso: vogliono provarci già a gennaio e per farlo confidano in alcuni aspetti.

Il Lille sarà quasi costretto a cederlo subito per guadagnare una somma considerevole tenuto conto del contratto in scadenza nel 2025. Non solo, il Diavolo se chiudesse la pratica già a gennaio potrebbe offrire al giocatore un periodo di ambientamento prima di diventare la punta titolare a partire dalla prossima stagione. E l’eventuale qualificazione agli ottavi di Champions aiuterebbe molto a livello economico.