Dario Massara: «La personalità di Ibra decisiva per il Milan»

Dario Massara ha analizzato l’imminente ritorno di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese in termini di personalità può risultare decisivo per Pioli

Dario Massara, giornalista di Sky, ha analizzato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, sempre più imminente:

«Una delle cose che Ibrahimovic può regalare al Milan è la personalità, sin dall’ingresso in campo. Un avversario che si trova lui di fronte nel tunnel comincia ad avere un po’ di timore. Ibra serve per quello che può fare in campo e per quello che può fare fuori».