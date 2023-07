Tra i nomi accostati al Milan sul mercato per l’attacco c’era Danjuma. L’attaccante si è presentato all’Everton spiegando i motivi della sua scelta

«Fantastico entrare a far parte dell’Everton e sono davvero felice di essere qui. È passato molto tempo per entrare a far parte di un club così grande come l’Everton e questo mi rende orgoglioso. Avevo interesse da altri club, ma c’era una spinta verso l’Everton a causa dei tifosi, dell’allenatore e della storia del club ed è la seconda volta fortunata per me. So di non essermi trasferito al Club a gennaio, perché all’epoca c’era un po’ di incertezza sulla situazione dell’allenatore, ma penso che sia ancora più bello per me entrare adesso. Sono molto grato di essere al Club e non vedo l’ora di giocare anche davanti ai tifosi. Spero di portare tanti gol e tanti assist. Il manager ha chiaramente migliorato la squadra e c’è un processo avanti con lui in carica di cui sono molto entusiasta di far parte. Sono molto ansioso di esibirmi e molto determinato a contribuire all’intero club. Non c’è vena nel mio corpo che dubiti delle mie qualità, e sono molto determinato a dimostrarlo ora per gli Evertoniani»