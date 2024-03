Chi è Damien Comolli, Cardinale pensa a lui come punto di riferimento per il nuovo Milan: l’identikit del dirigente

Comolli Milan: Cardinale pensa a lui come possibile punto di riferimento: l’identikit del dirigente, ecco chi è

Ci potrebbe esser un nuovo arrivo in casa Milan per consolidare il progetto. Una figura crossover con l’universo Red Bird. Si tratta di Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa in Francia. L’uomo del fondo statunitense dopo le lunghe esperienze maturate anche in Premier League. Comolli potrebbe esser quel trait d’union per far sentire la proprietà di Gerry Cardinale più vicina, un link diretto che potrebbe rafforzare il progetto rossonero.

L’eventuale arrivo di Comolli non vuol dire addio dell’attuale management: non può, ovviamente, neppure escluderlo. In attesa di capire quale futuro verrebbe cucito attorno a lui e alla dirigenza Milan, scopriamo da vicino chi è Cobolli, attraverso la sua storia da allenatore e da dirigente.

Comolli Milan: la storia del possibile nuovo dirigente rossonero

La carriera di Damien Comolli nel mondo del calcio dura da più di 30 anni: dopo aver allenato le giovanili del Monaco, il francese è stato 8 anni nel team di osservatori dell’Arsenal (tra il 1996 e il 2004, periodo nel quale il club ha vinto 3 Premier League). Dopo un solo anno (con tante soddisfazioni) da direttore sportivo del Saint-Etienne, la prima grande esperienza da dirigente di Comolli arriva nel 2005 quando diventa director of football al Tottenham. Nonostante la sua seconda esperienza al Saint-Etienne non sia andata per il verso giusto, il francese classe 1971 firma per il Liverpool dove rimane fino al 2012 e dove firma, tra gli altri, due giocatori che hanno fatto la storia del club: Luis Suarez e Jordan Henderson. Dopo 6 anni di assenza dal calcio e una breve esperienza al Fenerbahce come direttore sportivo, Comolli diventa nel 2020 presidente del Tolosa dopo l’ingresso di RedBird nell’azionariato del club. Ora il suo futuro potrebbe essere rossonero.