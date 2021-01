Dalot su Ibra: «Lui è un esempio. Sempre il primo ad arrivare»

Diogo Dalot ha così parlato del proprio personale rapporto con Zlatan Ibrahimovic, le sue parole ad Associated Press

Intervistato da associated Press, Diogo Dalot ha così parlato del proprio personale rapporto con Zlatan Ibrahimovic: «È molto esigente con noi. È uno dei primi ad arrivare al campo di allenamento. E queste cose ci aiutano a capire che dobbiamo essere professionali come lui, perché se vuoi vincere tanto quanto lui, devi farlo per molto tempo. Questo è un buon modo per vedere se vuoi avere successo nel calcio, come vuoi essere tra 10 o tra 15 anni. È stata una sorpresa piacevole lavorare con lui. Ti può dare fiducia quando pensa che tu ne abbia bisogno. Ci dice ‘Non stai facendo abbastanza per essere a questo livello’ e se viene da lui, bisogna ascoltarlo».

FUTURO – «Ora sono completamente concentrato su quello che sta succedendo qui. Quando vado a casa e posso riposare, riesco a vedere le partite del Manchester o del Porto ed essere felice per loro, perché stanno vincendo e stanno facendo benissimo».