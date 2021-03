Dall’Inghilterra – Tentativo Milan per Dalot: ecco la cifra offerta allo United

Dall’Inghilterra: il Milan starebbe effettuando un tentativo per riscattare il terzino Diogo Dalot. Ecco la cifra offerta allo United

La stagione di Diogo Dalot in rossonero non ha certo scaldato fino a qui gli animi dei tifosi, né tantomeno della dirigenza. Per il terzino portoghese però potrebbe essere effettuato comunque un tentativo di riscatto in estate.

Secondo quanto riportato infatti dal tabloid britannico ‘Metro’, il Diavolo avrebbe avanzato un’offerta di 14 milioni di euro per l’acquisizione a titolo definitivo del giocatore. Il Manchester United ha però rifiutato la proposta, dal momento che la pretesa attualmente non si discosta dai 21 milioni di euro.