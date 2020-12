Dalla Francia, il futuro di Brahim Diaz si discuterà in primavera

Brahim Diaz è arrivato al Milan con la formula del prestito secco: il dialogo con il Real Madrid si aprirà in primavera

Secondo quanto riportato da Le10Sports, il Milan avrebbe deciso di non accelerare i tempi per Brahim Diaz. Il calciatore spagnolo, come Dalot dal Manchester United, è arrivato in rossonero con la formula del prestito secco dal Real Madrid.

Attualmente i rossoneri non hanno alcun diritto sul futuro riacquisto del giocatore ma, stando a quanto scritto dalla stampa francese, avrebbero intenzione di discutere con i “blancos” nel corso della prossima primavera.