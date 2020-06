Dal Portogallo – Milan, preso anche Florentino: arriverà in prestito

Florentino Luis vicinissimo al Milan: la bomba lanciata dal Portogallo vede il talento del Benfica vestire il rossonero con la formula del prestito

Secondo quanto affermato da Todofichajes, Florentino Luis, talento del Benfica seguito da tempo dal Milan, è vicino a trasferirsi in rossonero nella prossima stagione. Nonostante i tanti club interessanti, tra cui il Real Madrid, le aquile portoghesi avrebbero rinunciato ad ottenere già nella prossima sessione di calciomercato i 30 milioni di euro richiesti per il cartellino del proprio giocatore e avrebbero aperto ad un trasferimento in prestito.

È proprio questa formula a favorire il Milan che, pur stabilendo un diritto di riscatto intorno ai 30 milioni di euro, accetterebbe di incamerare il talento di Florentino in prestito già quest’estate pagando in anticipo una piccola somma. Come riportato dalla stampa portoghese, l’accordo sarebbe molto vicino e, a meno di grosse complicazioni, il centrocampista difensivo diventerà il secondo acquisto del Milan dopo quello di Kalulu.