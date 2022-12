D’Agostino: «Leao non è ancora un campione, vi spiego»

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista della Roma tra le altre, ha parlato di Rafael Leao: il portoghese non è ancora un campione

Gaetano D’Agostino ha parlato di Rafael Leao ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole:

«Non è colpa nostra. Noi giudichiamo i top in base al campionato. Lautaro era partito titolare, colpa sua nel non saper sfruttare le occasioni, tanti altri sono titolari però. Leao non lo è perché forse deve fare ancora esperienza a livello internazionale. Ma il campionato italiano è al di sotto come qualità e intensità di gioco rispetto agli altri».